Роман Хубник: "Занять третье место в группе для "Виктории" было бы супер"

Защитник "Виктории" Роман Хубник после победы над ЦСКА в матче группового турнира Лиги чемпионов (2:1), отметил, что у армейцев очень молодой коллектив, который будет прибавлять с каждым годом.

– Согласны, что в первые полчаса ЦСКА смял "Викторию" и мог забить много мячей, но вашей команде удалось выстоять? За счет чего это получилось сделать?

– ЦСКА забил с пенальти и потом имел еще две-три возможности для взятия ворот, но не смог их реализовать. В конце первого тайма у нас тоже было два шанса, мы не забили пенальти, и это оказалось для нас тяжело, потому что мы хотели забить до перерыва.

– Когда не реализовали одиннадцатиметровый удар, не было мыслей, что все пропало?

– Это сложный момент. Впереди был второй тайм, а это довольно много времени. Я сказал Роману Прохазке в перерыве, что у нас есть еще сорок пять минут и потом он забил и сравнял счет. В конце мы еще раз отличились и победили.

– "Виктория" теперь фаворит в борьбе за Лигу Европы?

– Да. Мы хотели занять третье место в группе. Для нас это было бы супер.

– Сильно замерзли на поле?

– Да нет. Я привык, когда играл здесь.

– Можно сказать, что в этом матче опыт победил молодость?

– Да, у соперника молодая команда. Я знаю, что здесь играли Березуцкие и Игнашевич. А сейчас это очень молодой коллектив, который с каждым годом будет все лучше и лучше. У армейцев есть два супер нападающих. Хорошо, что они нам не забили.

– Если бы в этом матче играли Игнашевич и Березуцкие, вам было бы сложнее?

– Это тяжело (смеется). Тогда это были хорошие футболисты. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)