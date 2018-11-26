Роман Хубник: "В матче с ЦСКА "Виктория" будет играть компактно, будем искать шансы на контратаках"

Защитник "Виктории" Роман Хубник в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил болельщиков армейцев. 34-летний чех считает, что фанаты являются одними из самых активных в России.

– Повышает ли престиж ЦСКА то, что на этом стадионе был обыгран "Реал"?

– Матчи всегда получаются разные, – заявил Хубник. – В Мадриде мы тоже провели прекрасный матч. Какая разница кто с кем как сыграл.

– Вам придется много атаковать, чтобы набрать три очка. Но вы много пропускаете в этом году. Как будете наводить баланс?

– Оборона начинается с нападения. Надо играть цельным блоком. "Виктории" следует действовать компактно на поле и искать шансы на контратаках.

– Холодно ли сейчас в Москве и как к этому адаптироваться?

– Каждый должен сам справляться с переменами климата. Мы тоже иногда играем в минус пять или минус десять.

– Как сильно болельщики ЦСКА могут повлиять на игру и сделать неприятной обстановку для вас?

– Мне самому интересно. Знаю, что у ЦСКА одни из самых активных болельщиков в России. (Елена Григорьевская)