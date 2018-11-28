Роман Хубник: "Лужники сейчас самый лучший стадион в мире"

Защитник "Виктории" Роман Хубник после победы над ЦСКА в групповом матче Лиги чемпионов со счетом 2:1, отметил, что поле было скользкое, но для него это было хорошо, потому что мяч и передачи были быстрыми.

– Какие ощущения от игры?

– Это был тяжелый матч, потому что мы должны были побеждать, но после первого тайма счет был 1:0 в пользу ЦСКА. К тому же мы не забили пенальти. Во втором тайме мы сравняли счет, и для нас это было супер, потому что мы стремились к победе. В конце смогли забить второй мяч и взять три очка. Для нас это была очень важная игра.

– Перед матчем было ощущение: либо все, либо ничего?

– Да. Мы должны были выигрывать, и мы это сделали. Ничья или поражение для нас были бы плохим результатом. Мы хотели взять три очка.

– Иногда казалось, что поле было скользкое. Это сильно мешало?

– Оно было скользкое, но для меня поле было хорошее. Мяч быстрый и передачи тоже. Думаю, этот стадион – самый лучший в мире сейчас.

ЦСКА у себя дома уступил "Виктории" 1:2 в матче группового этапа Лии чемпионов. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)