Роман Еременко сравнял счет в матче "Байер" – ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко сделал счет в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" 2:2. Произошло это на 38-й минуте. Еременко получил мяч от Ласина Траоре в штрафной соперника и пробил четко между ног вратарю "Байера". Стоит отметить, что на 36-й минуте первый мяч ЦСКА в матче забил Алан Дзагоев.

Трансляция матча "Байер" – ЦСКА и видео голов