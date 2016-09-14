Роман Еременко сравнял счет в матче "Байер" – ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко сделал счет в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" 2:2. Произошло это на 38-й минуте. Еременко получил мяч от Ласина Траоре в штрафной соперника и пробил четко между ног вратарю "Байера". Стоит отметить, что на 36-й минуте первый мяч ЦСКА в матче забил Алан Дзагоев.
spetrov
Камрад, не пиши, пож-ста, капслоком. Тебя и так отлично видно.
22:43 14 сентября
Al Rains
СУДЬЯ, ВЕСЬ БАЙЕР (ОСОБЕННО ТРЕНЕР) И ГЕЙРОПА-ВЫ БЕСЧЕСТНЫЕ, РАДУЕТЕСЬ ГОЛУ ИЗ ОФСАЙДА...ПОЗОР ВАМ ВСЕМ И ДАЙ БОГ ЗДОРОВЬЯ...ГОРЖУСЬ ЦСКА, КАКОЙ НИ БЫЛ РЕЗУЛЬТАТ СЕГОДНЯ, БОГ С НАМИ, РЕБЯТА!!!
22:39 14 сентября