20:04 | Футбол — Лига чемпионов

Роман Еременко приехал поддержать "Спартак" в матче с ПАОК


Новичок "Спартака" Роман Еременко в сопровождении брата Алексея и известного агента Марко Трабукки  приехал на "Открытие Арену", где его новый клуб в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК. Первая игра между российским и греческим клубами завершилась победой команды из Салоник со счетом 3:2. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, 31-летний финн, последним клубом которого был ЦСКА, с 6 октября 2016 года в течение двух лет не может участвовать в футбольных турнирах. В ноябре 2016-го УЕФА наложил на футболиста дисквалификацию после обнаружения в его допинг-пробе следов кокаина. Летом 2017-го истек контракт футболиста с армейцами, после чего он стал свободным агентом.

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Пройдет ли "Спартак" ПАОК в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов после поражения в Греции?
Да
66.9%
Нет
33.1%
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