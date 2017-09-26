Роман Бюрки: "Реалу" будет сложно победить "Боруссию" Д перед нашими болельщиками"

Вратарь дортмундской "Боруссии" Роман Бюрки в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" подчеркнул, что соперника ждет непростая встреча. Он добавил, что болельщики команды вдохновляют игроков на лучшую игру.

– "Реалу" будет сложно победить нас перед нашими болельщиками. И это очевидно, – цитирует Goal Бюрки. – При поддержке наших болельщиков мы чувствуем себя очень хорошо. Они вдохновляют нас на лучшую игру. Особенно это касается матчей с сильными соперниками.

Встреча "Боруссия" – "Реал" состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.