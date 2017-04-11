Роман Бюрки: "После взрыва возле автобуса "Боруссии" я не понимал, что происходит"

Вратарь дортмундской "Боруссии" Роман Бюрки отметил, что после взрыва возле клубного автобуса полиция быстро подоспела на место. Напомним, что автобус с игроками немецкой команды направлялся на первую игру 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако", когда рядом с транспортным средством произошел взрыв. Пострадал защитник Марк Бартра, он был направлен в больницу.

– Автобус свернул на главную дорогу, – цитирует Blick Бюрки. – А затем прогремел взрыв. Я сидел на заднем ряду рядом с Марком Бартрой. Осколок стекла попал ему в руку. Мы все легли на пол. Я не понимал, что происходит. Полиция быстро подоспела на место.

Взрыв у автобуса "Боруссии". Подробности