Роман Бюрки: "После взрыва в Дортмунде я ночами не могу заснуть"

Вратарь дортмундской "Боруссии" Роман Бюрки отметил, что после взрыва возле клубного автобуса у него есть проблемы со сном. Напомним, что автобус с игроками немецкой команды направлялся на первую игру 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако", когда рядом с транспортным средством произошел взрыв. Пострадал защитник Марк Бартра, у которого была повреждена рука.

Решением УЕФА матч состоялся на следующий день, в котором дортмундцы уступили – 2:3.

– После инцидента у меня по-прежнему проблемы со сном, – цитирует Der Bund Бюрки. – Это самое худшее: я не могу заснуть в течение всей ночи. Когда я встаю с кровати, меня наполняет радость от того, что я у себя дома. Во время игры с "Монако" я реагировал на некоторые моменты с небольшим запозданием. У меня будто пелена на глазах была.