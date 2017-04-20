Роман Бюрки: "Боруссия" сама облегчила жизнь "Монако"

Вратарь дортмундской "Боруссии" Роман Бюрки после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако" (1:3) подчеркнул, что допустил ошибку в эпизоде с первым пропущенным голом. Швейцарец отметил, что дортмундцы сами помогли хозяевам поля добиться комфортного преимущества по ходу встречи.

– Мы сами помогли сопернику своими ошибками, – цитирует пресс-служба УЕФА Бюрки. – "Боруссия" сама усложнила себе жизнь. Во втором тайме мы старались исправить свои ошибки и смотрелись неплохо, но все закончилось после третьего гола соперника. Первый гол на моей совести, я должен был отбивать мяч кулаками, чтобы он отлетел дальше.

"СЭ" вел текстовую трансляцию встречи.