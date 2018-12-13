Роман Бабаев: "В двух матчах обыграть "Реал" дорогого стоит"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы над "Реалом" в 6-м туре Лиги чемпионов (3:0) в эксклюзивном интервью "СЭ" признался, что гордится командой, несмотря на вылет из турнира.

– Гордость перевешивает эмоции от того, что ЦСКА все-таки не попал в 1/16 финала Лиги Европы? – вопрос Бабаеву.

– Безусловно, хотели продолжить выступления в еврокубках. И были к этому очень близки. Набрали семь очков в Лиге чемпионов. Это все-таки приличный результат, да еще на фоне такой победы. В двух матчах обыграть "Реал" дорогого стоит. Если в первом случае еще звучало слово "случайность", то сейчас, думаю, об этом говорить уже не приходится.

Да, не удалось пройти дальше… Но, конечно, гордимся командой! Самое главное, что на наших глазах рождается новый ЦСКА – смелый, амбициозный. Трудно переоценить опыт, который ребята получили в групповом турнире Лиги чемпионов. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Бабаева