20:37 | Футбол — Лига чемпионов

Роман Бабаев: "Уверен, защита ЦСКА справится без Магнуссона"

Обсудить
0

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился с "СЭ" ожиданиями от матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории". Представитель руководства армейцев выразил надежду на то, что команда справится без дисквалифицированного защитника Хердура Магнуссона.

- Как настрой, готовы побеждать?

- Постараемся.

- Не повлияет ли на игру отсутствие Магнуссона?

- Конечно, потеря любого футболиста, тем более стартового состава, - всегда проблема, но уверен, что другие ребята справятся. (Андрей Михайлов)

ЦСКА - "Виктория": Лига чемпионов, групповой турнир, 5-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.55 (мск)

 

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
Материалы других СМИ
Загрузка...