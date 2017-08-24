Роман Бабаев: "У Щенникова появилась уверенность. В этом весь секрет"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов над "Янг Бойз" (2:0) отметил, что автор первого гола защитник Георгий Щенников стал чаще подключаться к атаке. 26-летний россиянин забил свой четвертый гол в карьере, три из которых – в последних четырех встречах.
– Что Гончаренко сделал с Щенниковым, что он стал так играть?
– Он стал чаще подключаться к атаке. После нескольких удачных действий у него появилась уверенность в себе. Думаю, что в этом весь секрет. Надеюсь, что он продолжит в том же духе. (Павел ГУРЕВИЧ)
ЦСКА вышел в групповой турнир Лиги чемпионов, жеребьевка которого пройдет в четверг.
Трансляция матча ЦСКА – "Янг Бойз" //
Суперавгуст Щенникова! Суперармеец Нуху! ЦСКА – в Лиге чемпионов
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_cska#UCL #ЛигаЧемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч. #ЦСКАЯнгБойз 1:0 45' Георгий Щенников @GShchennikov42 pic.twitter.com/dohLTt2EWv– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 23 августа 2017 г.