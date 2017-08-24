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00:52 | Футбол — Лига чемпионов

Роман Бабаев: "У Щенникова появилась уверенность. В этом весь секрет"

 
Среда. Москва. ЦСКА - "Янг Бойз" - 2:0. Георгий ЩЕННИКОВ празднует победный гол.Фанаты ЦСКА требуют от Щенникова двойню!

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов над "Янг Бойз" (2:0) отметил, что автор первого гола защитник Георгий Щенников стал чаще подключаться к атаке. 26-летний россиянин забил свой четвертый гол в карьере, три из которых – в последних четырех встречах.

– Что Гончаренко сделал с Щенниковым, что он стал так играть?

– Он стал чаще подключаться к атаке. После нескольких удачных действий у него появилась уверенность в себе. Думаю, что в этом весь секрет. Надеюсь, что он продолжит в том же духе. (Павел ГУРЕВИЧ)

ЦСКА вышел в групповой турнир Лиги чемпионов, жеребьевка которого пройдет в четверг.

Трансляция матча ЦСКА – "Янг Бойз" //
Суперавгуст Щенникова! Суперармеец Нуху! ЦСКА – в Лиге чемпионов

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