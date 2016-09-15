Роман Бабаев: "Судейский комитет УЕФА разберется с судейством"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев признал, что армейцы были не готовы к такому мощному началу в исполнении "Байера" в матче группового турнира Лиги чемпионов. Также он отметил, что первый гол немцев в этой встрече, завершившейся вничью (2:2), был забит с нарушением правил.

– Хочется назвать такую игру "аспириновой" или "валидольной", – цитирует ТАСС Бабаева. – Начало было просто обескураживающее. Не знаю, почему так произошло, но немного оказались не готовы к той игре, которую навязал "Байер", но тем ценнее эта ничья, которой добились ребята. Переломить такую встречу с 0:2 очень сложно.

Ключевой момент, на мой взгляд, – это спасение Игоря Акинфеева, после которого пошла наша первая голевая атака. Поэтому мы довольны, за последние три сезона это первый положительный результат в стартовом туре. Надеюсь, что итоговый результат тоже будет отличаться от предыдущих, когда мы не выходили из группы.

Мы успели посмотреть повтор – действительно, первый гол забили из положения "вне игры", но так бывает, это человеческий фактор. Причем еще в руку игроку попал мяч, если не сказать, что сыграл рукой. Но говорить об этом сейчас не имеет смысла. Мы с ребятами обсуждали вопрос судейства. Иногда они сами не понимали, когда есть "офсайд", когда его нет. Была определенная путаница. Я думаю, что судейский комитет УЕФА разберется с этим.