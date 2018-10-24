Роман Бабаев: "Шансы ЦСКА на плей-офф? Все еще впереди"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после поражения от "Ромы" в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов (0:3) в интервью "СЭ" отметил, что вся борьба за выход в плей-офф еще впереди. Красно-синие с четырьмя очками занимают третье место в своей группе.

​– Как оцените теперь перспективы выхода в плей-офф?

– Как я уже сказал, все еще впереди. Победа над "Реалом" и ничья с "Викторией" при не очень удачно складывающемся для нас матче дает нам хорошие шансы, несмотря на сегодняшнее поражение.

– После победы над "Реалом" в Европе, наверное, гораздо серьезнее стали смотреть на ЦСКА? После поражения от "Ромы" отношение изменится?

– ЦСКА достаточно известный боец на европейской арене. Мы столько лет подряд выступаем в Лиге чемпионов. Нельзя сказать, что после одной победы или поражения меняется отношение к клубу. Репутация зарабатывается годами. Она у нас есть. Мы все это время по мере возможностей достаточно достойно выступали в еврокубках. Поэтому и римские коллеги очень лестно отзываются о ЦСКА. Возможно, это некий политес. Но тем не менее... Обратили внимание на то, что у нас молодая команда, а мы побеждаем "Реал", прилично выступаем во внутреннем первенстве. То есть, за нами следят. (Виталий Айрапетов)

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