Роман Бабаев: "С учетом кадровых потерь сыграли достойно"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (0:1) признал, что соперник владел инициативой. Также он отметил, что армейцам удалось собрать аншлаг на этой встрече, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– К сожалению, не удалось победить. Считаю, с учетом наших кадровых потерь ребята сыграли достойно, – начал Бабаев. – Соперник – более чем серьезный, команда из сильнейшей лиги в мире, идет сейчас там на втором месте. Даже если посмотреть статистику: каждая команда по два раза попала в створ... И я еще не смотрел повтор внимательно, но многие говорят, что единственный гол был забит из офсайда.

Хотя, справедливости ради, преимуществом владел "Тоттенхэм". Только в Леверкузене игровой перевес "Байера" был еще более очевидным, а нам, несмотря на него, удалось добиться ничьей. Сегодня, увы, нет. Но ничего не потеряно, будем готовиться к следующим матчам. Надеюсь, что удастся избежать кадровых потерь, в частности – травм.

Если же говорить о приятном, то очень порадовали сегодня болельщики. Потрясающая атмосфера! Мы чувствовали поддержку с первой до последней минуты. Понятно, что все ребята расстроены, нам не удалось порадовать наших поклонников. Но постараются сделать это в следующий раз.

– Хочется заметить, что поддерживали болельщики команду еще и без нарушений.

– Да, мы как раз накануне встречались с ними, они обещали быть более сдержанными, чем обычно. Сейчас после матча общались с представителями УЕФА, в целом все очень довольны организацией матча. Достаточно сложно с листа проводить такие игры повышенной сложности на новом стадионе. Все билеты были проданы. И если говорить о приятных впечатлениях, то это, конечно же, заполненные трибуны и прекрасная поддержка наших фанатов.