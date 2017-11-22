Роман Бабаев: "Не видел, чтобы кто-нибудь поздравлял Игоря"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов над "Бенфикой" (2:0) подчеркнул, что результат гораздо важнее прерванной серии вратаря Игоря Акинфеева. Голкипер не пропустил в основном турнире самого престижного клубного европейского турнира впервые с 1 ноября 2006 года, когда ЦСКА сыграл вничью с "Арсеналом" в Лондоне со счетом 0:0.

- Ожидали, что именно сегодня Акинфеев сыграет на ноль?

- Мы каждый матч надеялись на это. Но главное, что победили. Три очка сейчас гораздо важнее.

- Акинфеева поздравили?

- Честно говоря, нет. Все эти антирекорды больше для журналистов, злопыхателей. Мы эту тему в команде даже не обсуждали. Я не видел, чтобы кто-нибудь поздравлял Игоря. Конечно рады, что сыграли на ноль. Но гораздо важнее то, что победили с преимуществом, это придаст нам уверенности. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча ЦСКА - "Бенфика"