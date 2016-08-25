19:00 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Роман Бабаев: "Не хотел бы матчей ЦСКА - "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Уже надоело"

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Лига чемпионов. Групповой турнир.Жеребьевка Лиги чемпионов. LIVE!

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев в преддверии жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов заявил, что армейский клуб не хотел бы вновь получить в соперники "Манчестер Сити", передает из Монако спецкор "СЭ" Александр БОБРОВ. Напомним, что команды за последние три года дважды оказывались в одном квартете. В сезоне-2013/14 обе встречи остались за англичанами (1:2, 2:5). Спустя год в Москве команды разошлись миром (2:2), а в Манчестере победа осталась за россиянами (2:1).

– Не скажу, кого бы хотелось в соперники, – сказал Бабаев. – Скажу, кого не хотелось бы: нет желания встречаться с "Манчестер Сити". Уже надоело.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Ковтун

поэтому решили монако с лавом

20:10 25 августа

shpasic

если надоело, то можно было от ЛЧ отказаться)

19:32 25 августа

П_о_в_а_р

Подайте Гвардиолу снова Бекиичу. Он разберётся.

19:26 25 августа

самарец

ну если что с Ростовом поменяйтесь.......академики с тросточками

19:14 25 августа

Serafimos

Это вам больше опасаться матчей с Баварией надо. Вы из 4 игр 0 очков вывезли

19:12 25 августа

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