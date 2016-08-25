Роман Бабаев: "Не хотел бы матчей ЦСКА - "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Уже надоело"

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев в преддверии жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов заявил, что армейский клуб не хотел бы вновь получить в соперники "Манчестер Сити", передает из Монако спецкор "СЭ" Александр БОБРОВ. Напомним, что команды за последние три года дважды оказывались в одном квартете. В сезоне-2013/14 обе встречи остались за англичанами (1:2, 2:5). Спустя год в Москве команды разошлись миром (2:2), а в Манчестере победа осталась за россиянами (2:1).

– Не скажу, кого бы хотелось в соперники, – сказал Бабаев. – Скажу, кого не хотелось бы: нет желания встречаться с "Манчестер Сити". Уже надоело.