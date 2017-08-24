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00:53 | Футбол — Лига чемпионов

Роман Бабаев: “Надеюсь, “сухая” серия Акинфеева в Лиге чемпионов продолжится”

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду, что “сухая” серия голкипера Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов сможет продолжиться. При этом, по его словам, в команде всегда верили во вратаря.

- Игорь сам сделал свою положительную серию, - сказал Бабаев. - Особенно матч в Берне, когда он нас выручил. Из таких эпизодов результат матча и предопределяется. Пропусти мы тот гол… Неизвестно, чем бы все закончилось. Мы всегда верили в Акинфеева, надеюсь положительная серия продлится как можно больше. (Павел ГУРЕВИЧ)

В среду ЦСКА во второй раз обыграл "Янг Бойз" (2:0) и вышел в групповой турнир Лиги чемпионов, жеребьевка которого пройдет в четверг.

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