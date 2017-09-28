Роман Бабаев: "На матче с "МЮ" установлен рекорд посещаемости"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 2-го тура группового этапа турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:4) отметил, что на игре был установлен рекорд посещаемости. Он считает, что лучшими в матче были именно болельщики армейцев.

- Очень порадовали болельщики, - сказал Бабаев. - Они были лучшими. Если не считать игру "Манчестер Юнайтед", которая тоже впечатлила. Мы очень благодарны фанатам, которые поддерживали нас с первой до последней минуты, причем делали это без нарушения правил порядка, что немаловажно. И гол Кучаева, который сгладил общее впечатление от матча, это во многом заслуга как раз болельщиков, которые верили и гнали команду вперед. Что касается итога, то с одной стороны все предсказуемо, ведь "МЮ" в последнее время, наверное, вообще лучшая команда не по составу даже, а с точки зрения организации игры. С другой мы сами допустили такие ошибки, которые облегчали задачу сопернику. Валить все на волнение неправильно, ребята у нас опытнейшие. Это были подарки от нас... Тренерский штаб разберется.

Но это уже история. Ничего катастрофического не произошло. Вся борьба впереди, нас ждут матчи с "Базелем". Надеюсь, сыграем совсем по-другому. Победа швейцарцев 5:0 над "Бенфикой" - это очень серьезно. Будем готовиться.

- Сегодня был рекорд арены по посещаемости?

- Да, после матча открытия это лучший показатель. Было 29 072 человека прошло по турникетам. Можно сказать, что стадион был заполнен, потому что на свободные места в гостевом секторе мы продавать билеты не могли. А все остальные места были заполнены, включая вип-ложи. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Манчестер Юнайтед"