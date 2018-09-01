Роман Бабаев: "Матч с "Реалом" в Лужниках? Прорабатываем этот вопрос"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы армейцев над "Уралом" (4:0) в матче 6 тура чемпионата России отметил, что, скорее всего, красно-синие проведут первый матч в новой форме на выезде с "Викторией" Пльзень.



- Первый матч в новой форме ЦСКА проведет на выезде с клубом "Пльзень"?

- Скорее всего, да.

- Презентация формы планируется?

- Думаем над этим. Наверное, проведем небольшую презентацию. К сожалению, получилось не очень красиво. Наш технический спонсор, компания "Umbro" объяснила причины, в связи с чем произошла такая задержка. Нетипична ситуация начинать сезон в одной форме, потом переходить на другую, но страшного в этом ничего нет. Если получится, презентацию проведем.

- Какие причины?

- Просто наши партнеры не успели вовремя пошить форму, потому что это очень сложно.

- Есть вероятность, что команда сыграет матч с "Реалом" в Лужниках?

- Пока точно не могу сказать. Прорабатываем этот вопрос. По условиям регламента либо все три матча проводятся на одном стадионе, либо нет. Сейчас работаем над этим. Думаем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

ЦСКА сыграет в группе G в Лиге чемпионов против "Реала", "Ромы" и "Виктории" Пльзень.

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