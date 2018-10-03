Роман Бабаев: "Этот матч войдёт в историю"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы армейцев над "Реалом" (1:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов поблагодарил болельщиков. Игру в "Лужниках" посетили 71 811 зрителей.

- Легендарный матч?

- Легендарный, наверное, громко сказано, но безусловно войдёт в историю, сказал Бабаев. – Мы гордимся нашей молодой командой, дерзкой, которая дала бой лучшему клубу мира, трёхкратному обладателю кубка Лиги чемпионов.

Мы благодарны болельщикам, которые в этот осенний день заполнили чашу "Лужников", до последнего были с командой. Считаю, победа – во многом их заслуга. Огромная благодарность болельщикам. Сейчас вышел из раздевалки, ребята потрясены этой атмосферой. Болельщики написали: "Наш дом – Песчаная". Тем не менее вы видели, сколько пришло людей, которые, может, не всегда с нами. Сегодня их поддержка была бесценной. (Андрей Михайлов, Ярослав Сусов)​