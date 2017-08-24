Роман Бабаев: "Это не "космос", но и не могу сказать, что ЦСКА повезло"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал "СЭ" итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Армейцы попали в группу А, их соперниками стали "Бенфика", "Манчестер Юнайтед" и "Базель".

– Накануне вы сказали: "Находясь в четвертой корзине, рассчитывать на благосклонность жребия не приходится". И все-таки, согласитесь, что ЦСКА повезло со жребием?

– Нет, я не могу так сказать. "Манчестер Юнайтед" в представлении не нуждается. Тем более команда очень здорово стартовала в этом сезоне. "Бенфика" – чемпион Португалии, а "Базель" – бессменный чемпион Швейцарии. Так что довольно спорно говорить, повезло нам или нет. Это покажет только время. В любом случае нам надо выходить, играть. Главное, что ЦСКА получил путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

– Чего теперь ждать от армейцев?

– На протяжении пяти лет мы играем в группе Лиги чемпионов. Опыта у нас достаточно. Хочется улучшить свои показатели участия непосредственно на этом этапе. Будем надеяться, что это удастся.

– Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов перед жеребьевкой сказал, что очень не хочет, чтобы красно-белым достался "ПСЖ". На какую команду прежде всего не хотели попасть вы?

– Нет, у меня таких пожеланий не было. Главное, что мы вышли в групповую стадию турнира.

– И все-таки, согласитесь, эта группа совсем даже не космос?

– С точки зрения названия команд, наверное, не космос. Но, как я уже сказал, нам достались чемпионы Португалии, Швейцарии, да еще и "МЮ" – команда-легенда, которая сейчас здорово смотрится. Легко нам точно не будет. А по афише – да, наверное, это не космос, не группа смерти. (Виталий АЙРАПЕТОВ)