21:01 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Роман Бабаев: "ЦСКА всегда рад встрече с Вагнером"

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подчеркнул, что за несколько дней до жеребьевки Лиги чемпионов общался с нападающим "Монако" Вагнером Лав. По его словам, армейцы будут рады встрече с бывшим одноклубником.  

- Главная интрига жребия: Вагнер Лав едет в гости к ЦСКА?

- Рады, что встретимся с ним вновь. Мы, кстати, на днях общались. К сожалению, Вагнер в последнее время не так часто выходит на поле. Что ж, будем рады вновь с ним встретиться.

- Не опасаетесь, что Вагнер огорчит ЦСКА?

- Это футбол. Посмотрим. Никаких обид на него в любом случае не будет.

- Это жеребьевка по определению не могла стать "космосом" для ЦСКА?

- Да. Это не "космос". Но все равно считаю, из третьей и четвертой корзин нам достались чуть ли не самые тяжелые соперники. "Тоттенхэм" в прошлом сезоне боролся за чемпионство. "Монако" - опытный еврокубковый боец, на ведущих позициях во Франции. В любом случае, будем бороться за выход из группы. Хотя жребий мог быть и лучше.

- А "Ростов" в матче с "Аяксом" показал "космос"?

- Очень рады за клуб, прежде всего за болельщиков. "Аякс" удивил со знаком "минус", но это не умаляет заслуг "Ростова". Они молодцы. Здорово. Что от России в групповом турнире сыграют две команды. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Группы Лиги чемпионов: ЦСКА - "Байер", "Ростову" - "Бавария" 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Flamenco

ГИНЕР РАССТРОЕН УСПЕХОМ РОСТОВА.....может не окликаться в принципе))

00:15

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