Роман Бабаев: “ЦСКА в пятый раз подряд будет участвовать в групповом турнире, это серьезное достижение”

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает серьезным достижением, что красно-синие в пятый раз подряд сыграют в групповом турнире Лиги чемпионов. При этом он отметил, что ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Янг Бойз"​ (2:0) не получился легким.

– Я бы не сказал, что получилась легкая встреча, – сказал Бабаев. – Ребята были максимально собраны и не позволили соперникам создать опасные моменты, за исключением эпизода, когда в очередной раз выручил Акинфеев. Победа была для нас важна, ребята сделали все возможное, молодцы. В пятый раз подряд мы будем участвовать в групповой стадии Лиги чемпионов. Это серьезное достижение, особенно для российского клуба. Мы горды нашей командой и тренерским штабом. Надеюсь, что в группе сыграем лучше, чем в предыдущие разы. (Павел ГУРЕВИЧ)

В среду ЦСКА во второй раз обыграл "Янг Бойз" (2:0) и вышел в групповой турнир Лиги чемпионов, жеребьевка которого пройдет в четверг.

Трансляция матча ЦСКА – "Янг Бойз" //

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