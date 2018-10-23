Роман Бабаев: "ЦСКА окажет помощь болельщикам, пострадавшим в римском метро"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заверил: клуб окажет помощь пострадавшим в Риме болельщикам армейцев.

Напомним, что в Риме на станции метро "Репубблика" вышел из строя эскалатор с болельщиками, направлявшимися на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА. По данным Il Messaggero и La Repubblica, в результате остановки эскалатора на станции Repubblica пострадали около 20 человек, не менее пяти из них - очень серьезно.

– В настоящий момент запросили подробности инцидента и проинформировали делегата УЕФА, офицера по безопасности и консульство России в Италии, – сказал Бабаев. – Мы очень обеспокоены и расстроены этим происшествием. В любом случае постараемся оказать возможную помощь пострадавшим. (Вячеслав Короткин)