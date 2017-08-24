Роман Бабаев: "ЦСКА не рассчитывает на благосклонность жребия в Лиге чемпионов"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов над "Янг Бойз" (2:0) подчеркнул, что армейцы не рассчитывают на благосклонность жеребьевки групповой стадии еврокубка.

– Впереди жеребьевка. Кого хотели бы в соперники?

– Все мысли были о том, чтобы выйти в групповую стадию. Для нас это было очень важно. Сейчас уже прикидываем варианты, хотя понимаем, что находясь в четвертой корзине, рассчитывать на благосклонность жребия не приходится. Фортуна была на нашей стороне, когда три "сеяных" клуба вылетели и мы оказались среди "сеяных" (в 4-м отборочном раунде. – Прим. "СЭ"). Кто попадется, тот попадется. Очевидно, что все соперники будут сильными. (Павел ГУРЕВИЧ)

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