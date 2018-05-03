"Рома" заработала в Лиге чемпионов почти 100 миллионов евро

"Рома" заработала почти 100 миллионов евро за участие в Лиге чемпионов, несмотря на вылет от "Ливерпуля" (общий счет 6:7) на стадии полуфинала, сообщает Football Italia. 81 миллион римляне получат от УЕФА за достижение стадии 1/2 финала. Еще 18,2 миллиона составляет выручка от реализации билетов на домашние матчи.

Впервые с сезона-2012/13 самой прибыльной итальянской командой в Европе стал не "Ювентус". Туринцы, выбывшие на стадии четвертьфинала, получат за участие в турнире 91,8 миллиона евро.

СМИ: "Бавария" заработала в Лиге чемпионов более 70 миллионов евро