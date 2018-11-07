"Рома" забила второй гол в матче с ЦСКА. Из офсайда?

"Рома" вновь вышла в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.

На 59-й минуте гол забил полузащитник Лоренцо Пеллегрини. Результативный пас на счету хавбека Бриана Кристанте. При этом армейцы обращали внимание на то, что в момент передачи автор гола находился в положении "вне игры".

Отметим, что на 56-й минуте армейцы остались в меньшинстве: вторую желтую карточку получил защитник Хердур Магнуссон.

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