"Рома" забила второй гол в матче с ЦСКА. Из офсайда?

"Рома" вновь вышла в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.
На 59-й минуте гол забил полузащитник Лоренцо Пеллегрини. Результативный пас на счету хавбека Бриана Кристанте. При этом армейцы обращали внимание на то, что в момент передачи автор гола находился в положении "вне игры".
📹 Лоренцо Пеллегрини выводит "Рому" вперед #ЦСКАРома на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/FlimqQsmwt– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 7 ноября 2018 г.
Отметим, что на 56-й минуте армейцы остались в меньшинстве: вторую желтую карточку получил защитник Хердур Магнуссон.
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