"Рома" выразила ЦСКА соболезнования в связи с инцидентом с болельщиками в римском метро

Известный пародист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский сообщил "СЭ", что представители "Ромы" на встрече с руководством армейцев выразили соболезнования в связи с инцидентом, который произошел с российскими болельщиками в римском метро перед первой встречей соперников в Лиге чемпионов.

Тогда из сбоя в работе эскалатора в больницах оказалось более полутора десятка человек.

– Я побывал на торжественном обеде в связи с приездом "Ромы" – это традиционное мероприятие, когда руководство клуба-хозяина принимает коллег из команды гостей, – сказал Грушевский. – Было очень приятно и важно услышать от представителей "Ромы" слова соболезнования тем, кто пострадал в инциденте в римском метро. Очень надеюсь, что сегодня обойдется без чрезвычайных происшествий в Москве, связанных с фанатами, и что все футболисты покинут поле без повреждений. (Иван Торопцев)