Прогноз "Фонбет": "Реал" победит "Рому"

27 ноября "Рома" на своем поле сыграет с мадридским "Реалом" в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– В линии "Фонбет" появится расширенная роспись на матч "Рома" – "Реал"?

– Да. Клиенты "Фонбет" смогут поставить на результативные действия игроков, карточки, пенальти, удаления. Всего в линии появится более 450 вариантов для ставки. Также "Фонбет" предлагает повышенные коэффициенты на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что в матче победит "Реал". На победу команды Сантьяго Солари принимаются ставки с коэффициентом 2.05, на победу "Ромы" – с коэффициентом 3.40, на ничью – с коэффициентом 3.70. Большинство клиентов "Фонбет" тоже видит фаворитом встречи мадридцев. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 65% выбрали "Реал", 27% – "Рому", 8% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– По мнению букмекеров "Фонбет", команды забьют меньше четырех голов. На тотал меньше 3,5 можно поставить с коэффициентом 1.63, на тотал больше 3,5 – с коэффициентом 2.25. Большинство клиентов "Фонбет" уверено, что игра будет результативной. На тотал больше 3,5 сделал ставку 51% игроков, на тотал меньше 3,5 – 49%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на победу "Реала", ее предпочел 31% клиентов "Фонбет". На то, что "Рома" не проиграет, поставили 27% игроков, на гол римлян – 18%. Победу команды Эусебио Ди Франческо выбрали 13% клиентов "Фонбет", голы обеих команд – 11%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 100 000 рублей на победу "Ромы" с форой (+2,5). В среднем на матч "Ромы" и "Реала" ставят 470 рублей.

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