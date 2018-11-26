"Рома" - "Реал": Де Росси и Пасторе не попали в заявку на матч

Полузащитники "Ромы" Хавьер Пасторе и Даниеле Де Росси пропустят домашний матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала". В заявку итальянской команды попал греческий защитник Константинос Манолас, который получил травму в игре Лиги наций с Финляндией (1:0). У 27-летнего футболиста наблюдались проблемы с лодыжкой.
"Реал" и "Рома" лидируют в своей группе Лиги чемпионов после четырех туров с 9 очками.
📋 Ecco i nostri convocati per #RomaReal– AS Roma (@OfficialASRoma) 26 ноября 2018 г.
C'è anche Zan Celar 🐺#ASRoma #UCL pic.twitter.com/5KGhZ6H565
📝 ¡Nuestros convocados para el partido contra @ASRomaEspanol!#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/JTprq14hnx– Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 26 ноября 2018 г.
"Рома" – "Реал": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 27 ноября, начало – в 23.00 (мск).
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