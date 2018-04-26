"Рома" проведет до двух гостевых матчей без зрителей

УЕФА накажет "Рому" за поведение фанатов перед выездным полуфиналом Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (2:5) проведением одной-двух гостевых встреч под эгидой организации без болельщиков, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Санкции в отношении итальянского клуба будут применены за то, что два болельщика римлян, 21-летний Филиппо Ломбарди и 29-летний Даниэль Шушо, напали на поклонника команды-соперника - 53-летний Шон Кокс был госпитализирован, в настоящее время он находится в искусственной коме, его состояние оценивается как критическое.

Отмечается, что официально о начале расследования со стороны УЕФА должно быть объявлено в четверг, 26 апреля. Помимо закрытия гостевых секторов, "Роме" может грозить штраф. Применению таких мер может помешать тот факт, что нападение фанатов на болельщика "красных" произошло до начала матча за пределами стадиона.

Также 26 апреля состоится встреча представителей УЕФА, сотрудников итальянской полиции и представителей двух клубов. На ней будут обсуждаться меры безопасности, которые будут применены в день ответной игры. Второй матч между "Ливерпулем" и "Ромой" состоится 2 мая и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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