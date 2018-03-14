"Рома" победила "Шахтер" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

В Риме завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ромой" и "Шахтером". Напомним, что в первой встрече украинский клуб выиграл со счетом 2:1. В Италии хозяева победили 1:0 и вышли в четвертьфинал благодаря голу, забитому на чужом поле. В домашней игре на 52-й минуте отличился Эдин Джеко.

Лига чемпионов



1/8 финала



"Рома" (Италия) - "Шахтер Д" (Украина) - 1:0 (0:0)



Гол: Джеко, 52 (1:0).



"Рома" (Италия): Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Наингголан, Де Росси, Стротман, Дженгиз Ундер (Жерсон, 65), Джеко (Эль-Шаарави, 89), Перотти.



"Шахтер Д" (Украина): Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Марлос (Дентинью, 82), Фред, Степаненко (Патрик, 74), Тайсон, Бернард, Феррейра.



Предупреждения: Флоренци, 39. Манолас, 54. Степаненко, 71. Фред, 76. Феррейра, 80.



Удаление: Ордец (Шахтер Д), 79.



Судья: Ундиано Мальенко (Испания).



13 марта. Рим.