00:35 | Футбол — Лига чемпионов

"Рома" победила "Шахтер" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

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В Риме завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ромой" и "Шахтером". Напомним, что в первой встрече украинский клуб выиграл со счетом 2:1. В Италии хозяева победили 1:0 и вышли в четвертьфинал благодаря голу, забитому на чужом поле. В домашней игре на 52-й минуте отличился Эдин Джеко

Лига чемпионов

1/8 финала 

"Рома" (Италия) - "Шахтер Д" (Украина) - 1:0 (0:0)

Гол: Джеко, 52 (1:0). 

"Рома" (Италия): Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Наингголан, Де Росси, Стротман, Дженгиз Ундер (Жерсон, 65), Джеко (Эль-Шаарави, 89), Перотти.

"Шахтер Д" (Украина): Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Марлос (Дентинью, 82), Фред, Степаненко (Патрик, 74), Тайсон, Бернард, Феррейра.

Предупреждения: Флоренци, 39. Манолас, 54. Степаненко, 71. Фред, 76. Феррейра, 80. 

Удаление: Ордец (Шахтер Д), 79. 

Судья: Ундиано Мальенко (Испания).

13 марта. Рим. 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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marsey

прекрасная новость! :)

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