"Рома" осудила поведение фанатов, напавших на болельщиков "Ливерпуля"

"Рома" на официальном сайте выступила с резкой критикой в адрес фанатов римлян, которые перед первым матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (2:5) напали на болельщиков английской команды. Клуб начал активное сотрудничество с британскими властями, мерсисайдцами и УЕФА по факту случившегося.

Напомним, перед началом игры в Ливерпуле фанаты итальянского клуба избили ирландского болельщика "Ливерпуля". Он был госпитализирован с травмой головы, его состояние оценивается как критическое.

"Рома" самым решительным образом осуждает отвратительное поведение небольшой группы фанатов, которые опозорили клуб и подавляющее большинство добропорядочных поклонников команды на "Энфилде", став участниками столкновений с болельщиками "Ливерпуля" перед вчерашним матчем, - говорится в заявлении клуба. - В футболе не место столь мерзкому поведению. Теперь клуб активно сотрудничает с "Ливерпулем", УЕФА и властями.

Наши мысли и молитвы сейчас с госпитализированным 53-летним болельщиком мерсисайдцев и его семьей".

Второй матч между "Ромой" и "Ливерпулем" пройдет 2 мая в Риме. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.