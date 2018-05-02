"Рома" - "Ливерпуль": пушечный выстрел Наингголана вывел хозяев вперед

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан на 86-й минуте ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" вывел свою команду вперед - 3:2. Бельгийскому хавбеку удался мощный удар в касание из-за пределов штрафной - мяч влетел в ворота Лориса Кариуса рикошетом от штанги.

Напомним, первый матч завершился победой "Ливерпуля" со счетом 5:2. "Роме" для выхода в финал необходимо одержать победу в основное время со счетом 6:2 или крупнее.