21:58 | Футбол — Лига чемпионов

"Рома" - "Ливерпуль": ошибка Наингголана привела к голу Сане

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Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане открыл счет в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ромы". К результативной атаке гостей привел неудачный пас Раджи Наингголана - "красные" убежали в быструю контратаку, которую завершил сенегальски форвард.

Напомним, первый матч завершился победой "Ливерпуля" со счетом 5:2. "Роме" для выхода в финал необходимо одержать победу со счетом 4:1.

Рома - Ливерпуль

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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murzikov

ошибка Наингголана привела к голу Сане... Сане? )) Сокращение от Садио Мане? ))

22:36

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