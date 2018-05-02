"Рома" - "Ливерпуль": ошибка Наингголана привела к голу Сане

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане открыл счет в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ромы". К результативной атаке гостей привел неудачный пас Раджи Наингголана - "красные" убежали в быструю контратаку, которую завершил сенегальски форвард.
Напомним, первый матч завершился победой "Ливерпуля" со счетом 5:2. "Роме" для выхода в финал необходимо одержать победу со счетом 4:1.
#RomaLiverpool 0-1– No-Frost™ (@ApE481) 2 мая 2018 г.
⚽️ 9' #Mane#UCL #Semifinals #RoadToKiev pic.twitter.com/TkLFFmsU0L
murzikov
ошибка Наингголана привела к голу Сане... Сане? )) Сокращение от Садио Мане? ))
22:36