"Рома" - "Ливерпуль": ошибка Наингголана привела к голу Сане

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане открыл счет в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ромы". К результативной атаке гостей привел неудачный пас Раджи Наингголана - "красные" убежали в быструю контратаку, которую завершил сенегальски форвард.

Напомним, первый матч завершился победой "Ливерпуля" со счетом 5:2. "Роме" для выхода в финал необходимо одержать победу со счетом 4:1.