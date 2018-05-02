"Рома" - "Ливерпуль": курьезный автогол Милнера

"Рома" на 15-й минуте домашнего матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" сравняла счет - 1:1. Хозяева поля восстановили равенство благодаря череде курьезных совпадений.

Стефан Эль-Шаарави выполнял скидку в район вратарской, мяч выбил Деян Ловрен - защитник попал в голову Джеймса Милнера, от которой влетел в ворота Лориса Кариуса.

Напомним, первый матч завершился победой "Ливерпуля" со счетом 5:2. "Роме" для выхода в финал необходимо одержать победу со счетом 4:1.