"Рома" - "Ливерпуль": курьезный автогол Милнера

"Рома" на 15-й минуте домашнего матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" сравняла счет - 1:1. Хозяева поля восстановили равенство благодаря череде курьезных совпадений.
Стефан Эль-Шаарави выполнял скидку в район вратарской, мяч выбил Деян Ловрен - защитник попал в голову Джеймса Милнера, от которой влетел в ворота Лориса Кариуса.
Напомним, первый матч завершился победой "Ливерпуля" со счетом 5:2. "Роме" для выхода в финал необходимо одержать победу со счетом 4:1.
Roma 1-1 Liverpool | 15' James Milner (K.K.)#Roma #Liverpool #romaliv #RomaLFC #JamesMilner #Milner pic.twitter.com/19JAdcHJr9– Futbol Bey 🇹🇷 (@FutbolBey) 2 мая 2018 г.