22:06 | Футбол — Лига чемпионов

"Рома" - "Ливерпуль": курьезный автогол Милнера


"Рома" на 15-й минуте домашнего матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" сравняла счет - 1:1. Хозяева поля восстановили равенство благодаря череде курьезных совпадений.

Стефан Эль-Шаарави выполнял скидку в район вратарской, мяч выбил Деян Ловрен - защитник попал в голову Джеймса Милнера, от которой влетел в ворота Лориса Кариуса.

Напомним, первый матч завершился победой "Ливерпуля" со счетом 5:2. "Роме" для выхода в финал необходимо одержать победу со счетом 4:1.

Рома - Ливерпуль

 

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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