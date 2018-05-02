"Рома" - "Ливерпуль": Джеко сравнял счет. Был ли офсайд?

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко на 52-й минуте ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" сравнял счет во встрече - 2:2. Хозяева поля воспользовались ошибкой Трента Александра-Арнолда, который не смог прервать пас на Стефана Эль-Шаарави. Форвард пробил с линии штрафной, но Лорис Кариус отразил его удар. На добивании сыграл Эдин Джеко.

Отметим, что нападающий римлян, в момент первого удара, возможно, находился в положении "вне игры".

Напомним, первый матч завершился победой "Ливерпуля" со счетом 5:2. "Роме" для выхода в финал необходимо одержать победу в основное время со счетом 6:2 или крупнее.