Очевидец: "У одного болельщика торчала кость. Карабинеры даже не пытались помочь"

Незадолго до начала матча группового этапа Лиги чемпионов "Рома" – ЦСКА (3:0) в Риме произошла авария на эскалаторе метро, в результате которой пострадали десятки российских болельщиков. Один из очевидцев произошедшего – фанат ЦСКА, пожелавший остаться неизвестным – рассказал "СЭ" о событиях на станции Repubblica.

– Никто вначале не понял, что произошло. Кто-то даже решил, что ускорили специально для фанатов, чтобы быстрее проехали. Но скорость была явно вне нормы. Внизу образовалась свалка из людей. Если первые ряды еще как-то успели перепрыгнуть и оказаться на платформе, то остальные болельщики просто не видели, что происходило. Начали падать друг на друга. Кто-то кричал "Ноги-ноги!", кто-то матерился, кто-то быстро сориентировался и пытался помочь.



Сколько пострадавших, точно мне сказать тяжело. Видел двух девушек и трех ребят с травмами. Еще у одного травма была очень тяжелой – торчала кость и была задета артерия. Кто-то из наших пытался ему помочь – перетянул ногу джинсой, но кровь продолжала хлестать. Разобрать реальное количество пострадавших в такой суматохе было нереально. Не до этого было в тот момент.



Чем занимались римские службы – непонятно. Сначала прибежали карабинеры. Они что-то орали, потом выстроились в самом верху и смотрели вниз на весь этот ад. Никакой помощи они не пытались оказать. В лучшем случае просто наблюдали, в худшем – пытались найти виновных в произошедшем. "Скорая" ехала очень долго.



Никто не прыгал на эскалаторе, как пытаются нас убедить римские власти. Мы даже не пели песен и не клеили армейские "стикеры" (наклейки с символикой клуба – Прим. "СЭ".). Эти обвинения в адрес фанатов ЦСКА всего лишь попытка оправдать некомпетентность собственных служб – эксплуатации, полицейских, медицинских работников – за счет лжи. (Дмитрий Сомов)