Ролан Гусев: "С первых минут на матч с "Янг Бойз" выйдут Чалов и Витинью"

Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко должен доверять молодму форварду Федору Чалову. По его словам, нападающий не прогрессирует из-за того, что соперники относятся к нему по-другому и действуют жестче.

– Какую пару нападающих выпустит Гончаренко?

– С первых минут выйдут Чалов и Витинью.

– Почему Чалов не прогрессирует?

– Думаю, соперники уже стали пристальнее к нему присматриваться, плотнее играют. Раньше его где-то недооценивали, думали: ну с этим молодым мы справимся. Сейчас все уже по-другому. Действуют жестче. Теперь все зависит от него самого. Федору надо лезть вперед, бодаться, выгрызать мячи, быть настырным. Нужно становиться злым мужиком! Уже пора. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Ролана Гусева