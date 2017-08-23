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07:47 | Футбол — Лига чемпионов

Ролан Гусев: "С первых минут на матч с "Янг Бойз" выйдут Чалов и Витинью"

Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко должен доверять молодму форварду Федору Чалову. По его словам, нападающий не прогрессирует из-за того, что соперники относятся к нему по-другому и действуют жестче.

– Какую пару нападающих выпустит Гончаренко?

– С первых минут выйдут Чалов и Витинью.

– Почему Чалов не прогрессирует?

– Думаю, соперники уже стали пристальнее к нему присматриваться, плотнее играют. Раньше его где-то недооценивали, думали: ну с этим молодым мы справимся. Сейчас все уже по-другому. Действуют жестче. Теперь все зависит от него самого. Федору надо лезть вперед, бодаться, выгрызать мячи, быть настырным. Нужно становиться злым мужиком! Уже пора. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Ролана Гусева

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. ЦСКА vs "Янг Бойз"
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