Ролан Гусев – о поражении ЦСКА от "Виктории": "Нельзя вечно все списывать на возраст"

Бывший полузащитник ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2004/05 в составе красно-синих Ролан Гусев прокомментировал "СЭ" поражение армейцев в 5-м туре Лиги чемпионов от "Виктории" (1:2).

После этой встречи российский и чешский клубы набрали по 4 очка, но команда из Пльзени опережает москвичей за счет победы в гостях, и перед заключительными встречами в группе занимает 3-е место, дающее путевку в 1/16 финала Лиги Европы. В последнем туре ЦСКА встретится в гостях с "Реалом".

– Что случилось с ЦСКА – какая-то загадка. Первые 20 минут армейцы выглядели здорово, но потом впали в ступор. Наверное, дело в молодости, – говорит Гусев. – Футболисты выложились по максимуму, но совершали индивидуальные ошибки, особенно в первом тайме. Опять же связываю это с нестабильностью нынешнего состава красно-синих, но с другой стороны нельзя все вечно списывать на юный возраст. "Викторию" необходимо побеждать даже в таком составе. Думаю, на армейцев давила необходимость добиться определенного результата, который позволял бы выйти из группы хотя бы в Лигу Европы. Это их ю подвело. Перегореть не перегорели, но начали неправильно действовать после быстрого гола, стали играть от соперника, отдав ему инициативу.

– Верите, что ЦСКА еще может пробиться в Лигу Европы? Для этого надо отнимать очки у "Реала".

– Конечно, победить "Реал" в Мадриде тяжело, но в футболе может случиться все что угодно, вспомните результат первой очной встречи этих команд. Надеюсь, что результат окажется в пользу армейцев. (Иван Торопцев)