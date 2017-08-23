Ролан Гусев: "Хоть на огороде, хоть на гаревом поле ЦСКА обязан проходить "Янг Бойз"

Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев в интервью "СЭ" отметил, что армейцы в любом случае должны выбить из розыгрыша Лиги чемпионов швейцарский "Янг Бойз". Сегодня команды встретятся в Москве в рамках 4-го отборочного раунда. Превый поединок на выезде завершился победой ЦСКА со счетом 1:0.

– Главный вывод, который вы для себя сделали по итогам первого матча в Берне? Некоторые специалисты сошлись во мнении, что армейцы "отскочили".

– Нет, я не думаю, что прямо-таки "отскочили". ЦСКА выше классом и обязан проходить эту команду. Да, можно сказать, что в концовке удача улыбнулась москвичам. Конечно, автогол получился нелогичным. Но ЦСКА точно не слабее "Янг Бойз".

– Армейцы потом сетовали на искусственный газон. Васин даже заметил, что пришлось играть на резиновом покрытии.

– Это не может служить каким-то оправданием. На любом покрытии – хоть на огороде, хоть на гаревом поле – ЦСКА должен добиваться положительного результата против такого соперника. Если, конечно, хочет играть в групповом этапе Лиги чемпионов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Ролана Гусева