Ролан Гусев: "ЦСКА в матче с "Янг Бойз" нет смысла бежать вперед сломя голову"

Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев в интервью "СЭ" отметил, что "Янг Бойз" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов в Москве будет идти вперед. По его мнению, армейцам же нет необходимости наседать на ворота соперника.

– На что способны гости без лидера своих атак Оаро?

– "Янг Бойз" нет смысла отсиживаться сзади. Даже без Оаро они постараются сыграть так же, как дома. Забивать-то надо. И желательно два.

– Какой игры в таком случае ждать от ЦСКА?

– А вот хозяевам как раз нет смысла сломя голову лететь вперед, раскрываться. Нужно постараться забить быстрый мяч, чтобы почувствовать себя комфортнее.

– При этом Гончаренко перед игрой заметил, что его команда ни в коем случае не намерена действовать на сохранение счета.

– И я полностью с ним согласен. После минимальной победы играть на удержание преимущества – самоубийство! Любая ошибка – и начинай все заново… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Ролана Гусева