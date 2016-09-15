18:43 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Ролан Гусев: "Благодаря Акинфееву ЦСКА добавил очко в свою копилку"

0
0
0
1

Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев выразил мнение, что армейцы оказались не готовы к таким высоким скоростям в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" (2:2). По словам Гусева, нападающий Ласина Траоре пока не может полностью заменить перешедшего в "Лестер" Ахмеда Мусу.

– Игра ЦСКА – "Байер" получилась интересной, – подчеркнул Гусев. – Но, к сожалению, армейцы не смогли сразу адаптироваться. ЦСКА добавил очко в свою копилку во многом благодаря Игорю Акинфееву. Матч складывался не самым удачным образом, но все-таки они смогли отыграться. Армейцы оказались не готовы к таким скоростям. Но во втором тайме обернули игру в свою пользу. Использовали, в основном, контратаки. Весьма неплохо сыграл Траоре – отдал хорошую передачу на Еременко, но пока он не может в полной мере заменить Мусу. (Любовь КОНЯЕВА)

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Berkut-7

Россия, как нищий на паперти побирается по монетке в год

19:01

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ