19:33 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Ролан Гусев: "Акинфеев неоднократно спасал команду, но один в поле не воин"

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Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев выразил мнение, что нападающий Ласина Траоре выглядит на поле менее уверенно, чем его предшественник Ахмед Муса. По словам Гусева, в матче с "Тоттенхэмом" в рамках Лиги чемпионов (0:1) армейцам не хватило напористости.

– В матче с "Тоттенхэмом" армейцам не хватило напористости, – считает Гусев. – Возникали проблемы в атаке. Лига чемпионов требует больших усилий и подготовки, нежели матчи чемпионата России. Соперник, несомненно, силен. "Тоттенхэм" является одним из лидирующих клубов Англии. Конечно, ЦСКА пришлось тяжело. Команда быстрая, мобильная. Несмотря на серьезные потери, англичане смогли безболезненно заменить футболистов и одержать победу. Что касается конкретных персон, из всех игроков мне запомнился Акинфеев, он неоднократно спасал команду в сложных ситуациях. Выручал и в матче с "Байером", но, как известно, один в поле не воин. Чего пока нельзя сказать о нападающем Ласина Траоре. Он, напротив, выглядит менее уверенно, чем его предшественник Муса. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Платошкин Андрей

Я вот тоже не пойму, чего с Игорем все носятся??? Хороший вратарь, но после своих травм мне кажется так и не вышел на свой пиковый уровень. Играет вроде нормально, но таких вратарей в России как минимум несколько. Иногда выручает, иногда не выручает. Даже после ЕВРО-16 его хвалили, а он пропустил БОЛЬШЕ! всех вратарей. Конечно это заслуга и обороны и вообще всей команды. Но тогда зачем его ВСЕ хвалят???

20:45

Slim Taller

А почему эти спасения никто не видел?! Он.оказывается,не пропускает в каждом матче а спасает.

20:26

besnebes1

Вот из-за таких горе-экспертов и создался миф, что Конифей лучший вратарь мира

20:23

баламошка

Ролан Гусев: "Акинфеев неоднократно спасал команду от побед".

19:56

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