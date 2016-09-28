Ролан Гусев: "Акинфеев неоднократно спасал команду, но один в поле не воин"

Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев выразил мнение, что нападающий Ласина Траоре выглядит на поле менее уверенно, чем его предшественник Ахмед Муса. По словам Гусева, в матче с "Тоттенхэмом" в рамках Лиги чемпионов (0:1) армейцам не хватило напористости.

– В матче с "Тоттенхэмом" армейцам не хватило напористости, – считает Гусев. – Возникали проблемы в атаке. Лига чемпионов требует больших усилий и подготовки, нежели матчи чемпионата России. Соперник, несомненно, силен. "Тоттенхэм" является одним из лидирующих клубов Англии. Конечно, ЦСКА пришлось тяжело. Команда быстрая, мобильная. Несмотря на серьезные потери, англичане смогли безболезненно заменить футболистов и одержать победу. Что касается конкретных персон, из всех игроков мне запомнился Акинфеев, он неоднократно спасал команду в сложных ситуациях. Выручал и в матче с "Байером", но, как известно, один в поле не воин. Чего пока нельзя сказать о нападающем Ласина Траоре. Он, напротив, выглядит менее уверенно, чем его предшественник Муса. (Любовь КОНЯЕВА)