20:10 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Роджер Шмидт: "В чемпионате России ЦСКА опередил "Зенит", значит, это хорошая команда"

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Главный тренер "Байера" Роджер Шмидт в преддверии игры группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил силу российской команды. Также специалист посетовал на ряд травмированных футболистов.

– Если в чемпионате России команда опередила "Зенит", то это наверняка хорошая команда, – цитирует клубная пресс-служба Шмидта. – ЦСКА уже показал, что этот клуб очень трудно победить. Надеюсь, что мы сможем завоевать три очка в предстоящей встрече.

Наш нападающий Йоэль Похьянпало находится в прекрасной форме. Не могу сказать, начнет ли он завтрашний матч в стартовом составе. Карим Беллараби выбыл на пару месяцев, у Владлена Юрченко перелом ноги... Кевин Фолланд еще не успел набрать оптимальных кондиций, но, возможно, он сможет помочь команде в матче с ЦСКА.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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PitersS

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