17:22 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Роджер Шмидт: "Тоттенхэм" прибавил во всех аспектах игры"

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Главный тренер "Байера" Роджер Шмидт в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" высоко оценил класс соперника. Наставник добавил, что его подопечные смогут продемонстрировать достойную игру в домашней встрече.

"Тоттенхэм" демонстрирует прекрасный футбол, и сейчас в клубе отличная атмосфера, – приводит официальный сайт УЕФА слова Шмидта. – Видно, команда прибавила во всех аспектах игры. Она действует организованно и агрессивно. У нее также очень надежная оборона. "Тоттенхэм" силен, но дома у "Байера" будет шанс продемонстрировать, что мы сами умеем.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 3-й тур
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