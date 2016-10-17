Роджер Шмидт: "Тоттенхэм" прибавил во всех аспектах игры"

Главный тренер "Байера" Роджер Шмидт в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" высоко оценил класс соперника. Наставник добавил, что его подопечные смогут продемонстрировать достойную игру в домашней встрече.

– "Тоттенхэм" демонстрирует прекрасный футбол, и сейчас в клубе отличная атмосфера, – приводит официальный сайт УЕФА слова Шмидта. – Видно, команда прибавила во всех аспектах игры. Она действует организованно и агрессивно. У нее также очень надежная оборона. "Тоттенхэм" силен, но дома у "Байера" будет шанс продемонстрировать, что мы сами умеем.