Роджер Шмидт: "Очко, набранное в Москве, может быть очень ценным"

Главный тренер "Байера" Роджер Шмидт после ничьей с ЦСКА (1:1) в гостевом матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул, что в первом тайме его команда доминировала на поле. При этом, по словам Шмидта, после перерыва ЦСКА заиграл гораздо опаснее и рискованнее.

– Мы хорошо вошли в игру, создавали давление, – сказал Шмидт на послематчевой пресс-конференции. – Мы заслуженно повели в счете и могли забивать второй гол. После перерыва ЦСКА действовал лучше, чем в первом тайме, больше рисковал, создавал нам проблемы длинными передачами. Потом соперник заработал пенальти и сравнял счет. Позже мы имели шанс все же вырвать победу, но мяч угодил в штангу. И все же мы по-прежнему без поражений, и это очко, набранное в Москве, может быть очень ценным.

– Во втором тайме команда снова действовала достаточно нервно, допускала ошибки, у вас есть этому объяснение?

– ЦСКА играл хорошо, нужно отдать должное сопернику. На поле всегда играют две команды. После перерыва ЦСКА рисковал и создавал нам проблемы, болельщики гнали хозяев в атаку. При счете 1:0 мы могли извлечь плюсы из такой открытой игры – забить второй гол и сделать счет 2:0. В целом был тяжелый матч, и то, что во втором тайме мы не могли так доминировать, как в первом, – заслуга соперника.