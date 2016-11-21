19:02 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Роджер Шмидт: "ЦСКА знает сильные и слабые стороны "Байера"

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Главный тренер "Байера" Роджер Шмидт на пресс-конференции перед гостевым матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА рассказал о травмированных, подчеркнул, что его команда сделает все, чтобы облегчить себе жизнь в группе, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Поединок состоится завтра начнется в 20.00 по московскому времени.

Как вы будете завтра строить свою игру?

– Мы понимаем, что удачная игра с ЦСКА дает хорошие шансы, но соперник знает наши сильные и слабые стороны. Мы сделаем все, чтобы облегчить себе жизнь в группе. Команды у нас здесь собраны равные.

– Почему Йоэль Похьянпало и Владлен Юрченко не прилетели в Москву?

– Они недостаточно готовы, не излечились от травм. Кроме них еще три игрока не восстановились после повреждений.

- В этом сезоне ваша команда несколько раз не могла реализовать пенальти. Заостряете на этом внимание?

- Действительно такие случаи были, но мы не склонны это драматизировать, потому что промахивались опытные ребята. Они сами разберутся. Вообще, промахи с пенальти неизбежны.

- У игроков вашей команды наблюдаются взлеты и падения. Как их можно избежать?

- Мы знаем о том, что такое бывает, но они происходят в бундеслиге. В Лиге чемпионов мы провели четыре хороших матча. Будем вырабатывать стабильность. Эта проблема находится в поле нашего зрения.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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wazo75

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21:00

Ivenhoe

Не робейте аспириновые, мясные вам мысленно помогут. Они все очень "болеют" за нашего Игоря и ЦСКА в целом. Всё таки "соотечественники".

20:41

Strong_est

молодцы почти победа!!!!!!!!!!!!!!!!

19:41

баламошка

Это не важно. Главное, что Игарь знает, что мы тоже знаем, что он пропустит.

19:26

spetrov

Знать не значит мочь, как вы прекрасно понимаете.

19:16

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