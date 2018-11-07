Родригу Бекао: "Испытываю особые ощущения при игре в "Лужниках"

Защитник ЦСКА Родригу Бекао в преддверии домашнего матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы" назвал "Лужники" великолепным стадионом. Футболист испытывает особые ощущения от полных трибун на этой арене.

– "Лужники" – великолепный стадион, – цитируют Известия Бекао. – Это знаковое место, здесь был проведен финал чемпионата мира. Испытываю особые ощущения от переполненных трибун на такой огромной арене. Болельщики ЦСКА всегда гонят нас вперед и сильно нам помогают. Счастлив, что могу выступать на таком стадионе.

Матч ЦСКА – "Рома" пройдет сегодня на стадионе "Лужники", игра начнется в 20.55 (мск).